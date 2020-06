nota 0

Uma blogueira disse na internet que as filhas tinham uma virose. No mesmo dia, em plena pandemia, mandou as meninas para o playground. De última!

nota 10

Uma festinha virtual foi criada por fashionistas para comemorar o aniversário de uma das amigas. Todas montadas e animadas, cada qual em sua casa.

Fotos divulgação

Handmade

Mês de junho e suas múltiplas comemorações. Se não podemos ir para a rua, porque não se inspirar em looks bafônicos para celebrar tradições, mesmo em casa? Atrás de uma boa ideia? Olha só a campanha da marca carioca Farm, que se une à Boi de Santa Fé, maior manifestação cultural do Maranhão, para criar uma coleção que valoriza a cultura regional. Sendo assim, o artesanal é a principal referência estética, valorizando bordados e desenhos, no jeans, nos silks e até nos acessórios.

Em casa

A marca Arezzo lançou uns modelitos de calçados pensados para esta época de quarentena. O vixe amou o chinelo de pelúcia, encontrado na sessão Home, que sai por R$ 159,9. Uma daquelas peças que você não vai querer tirar do pé.

Puro amor

Sabe aquele achado que você usa em diversas ocasiões? Pois o short de cintura alta, garimpado no e-commerce da Sri Clothing (sriclothing.com), pode ser facilmente adicionado à categoria das boas descobertas. Já que é uma peça versátil, dá para vestir em casa ou na rua. Preço: R$ 159,2.

Make certa

Um segredinho, muito bem-vindo, para dar aquele ar de saudável na make do dia-a-dia: É o lip tint, um batom líquido, que você pode usar também como blush. Dica certeira: vai parecer que você tomou sol, mas não exagere na quantidade. Onde achar? Lojas da Renner (lojasrenner.com.br). Preço: R$ 29,9.

Hype

Modelito descolado para agradar à turma descolada que não abre mão de uma armação irreverente para chamar de sua. A peça vintage arrematada na lojinha virtual Rare Glasses (rareglasses.net), custa R$ 80 e é um desses itens hypes