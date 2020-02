Lore Improta fala sobre vibrador: 'nem sabia que esse negócio estava aqui em casa'

(Foto: Reprodução)

O nome da baiana Lore Improta se tornou um dos mais comentados do Brasil após um 'instrumento' aparecer de penetra em uma foto postada por ela nas redes sociais. A cantora e dançarina queria apenas mostrar o seu look, mas o que chamou a atenção dos internautas foi um vibrador que estava em um dos armários.

Mas, em entrevista ao colunista Leo Dias, a baiana garantiu que aquilo foi apenas um presente que ela não quis jogar fora. Ela teria o recebido no final do ano passado, quando a blogueira e atual participante do "BBB 20" Rafa Kalimann organizou uma festa com brincadeiras na presença de uma sexóloga em sua casa.

A especialista em questão era fã de Lore Improta e resolveu presenteá-la com um buquê de flores que no fundo tinha um objeto de plástico erótico. Lorena ficou feliz pelo carinho, mas sem jeito de recusar o item inusitado.

A loira então falou para um amigo que a acompanhava que poderia ficar com o pênis de plástico, mas ele deixou na casa da dançarina sem avisá-la. Depois da foto postada, a imagem viralizou na internet e diante da enorme repercussão, Lorena ficou preocupada, já que está focada no público infantil agora.

"Não me pronunciei na internet porque como apareceu no meu quarto, as pessoas não vão acreditar. Eu ganhei esse negócio, que nem é vibrador, é de plástico, de uma sexóloga que era minha fã e me deu um buquê de flores e nesse arranjo, em baixo, tinha o pinto. Meu amigo João estava na casa da Rafa Kalimann com a gente e ele que fez minha mala na época. Eu não podia deixar lá para não ser desfeita e aí ele trouxe, mas eu disse que podia ficar para ele", explicou a dançarina, ao colunista.

"Meu amigo desfazendo a mala deixou isso aqui em casa e eu nunca soube. Como a casa agora está em reforma, algumas coisas que estavam num cômodo em obra vieram para meu quarto. Cheguei de viagem naquele dia mesmo e na correria de me arrumar, o menino que estava ajeitando meu quarto tirou os croppeds do lugar e atrás estava o pinto de plástico. Ele tirou do lugar e colocou em cima das minhas blusas e ia guardar no lugar depois. Como eu não arrumo meu closet, eu não sabia da procedência nem que estava aqui. Entrei para fazer a foto do look e nunca que ia imaginar que tinha um negócio ali atrás. Foi isso que aconteceu, ficou a foto com o 'bichelengo' atrás e eu nem sabia que esse negócio estava aqui em casa", finalizou Lore.