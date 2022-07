Lore Improta faz revelações sobre desavença com dono da FitDance; assista

Desde a sua saída no FitDance, em 2016, Lore Improta já tinha dado alguns comentários a situação na empresa. Ela, que fazia parte do grupo e logo depois foi para o balé do Domingão do Faustão, abriu o coração durante o podcast PodPah, nesta quarta-feira (6).

Na conversa, a esposa de Léo Santana contou que viu seu nome sobressair bastante enquanto fazia parte da Fit. Percebendo a fama da dançarina, o dono da empresa, Fábio Duarte, passou a 'massacrar' Lore Improta em diversas ocasiões.

"Eu cresci muito segundo os olhos do dono do FitDance e eu estava meio que 'pau a pau' com o Fit, que o meu nome estava sobressaindo do nome da empresa dele e isso estava incomodando. Eu achava que ele não tinha coragem de me tirar com essa desculpas. Só que comecei a fazer eventos e era proibida de dançar nesses eventos as coreografias do Fit. Era punk", comentou.

Ela ainda revelou que durante todo o tempo que fez parte da FitDance, seu contrato, na verdade, era 'de boca', não assinou nada com Fábio por amizade que tinha com o empresário. Segundo a loira, na primeira oportunidade, foi colocada para fora da empresa.

"Eu não tinha nada de contrato, eu entrei no papel, não tinha contrato, era amizade mesmo. Mas, na hora que começa a crescer, começa a dar certo, beijo e tchau Lorena, foi tipo isso. As pessoas achavam que eu não queria mais estar na FitDance, mas na verdade me tiraram de lá", soltou.

Vale lembrar que, recentemente, o FitDance ficou entre os mais comentados nas redes sociais após diversos dançarinos terem feito acusações contra a empresa. Uma das reclamações eram as horas incansáveis de trabalho, além dos cachês baixos, cerca de R$ 50 a R$ 100 por video e R$ 150 por show.