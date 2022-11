Lore Improta revela diagnóstico de neuroma de Morton, doença que causa dor nos pés

Lore Improta divulgou nas redes sociais na terça-feira (22) que foi diagnosticada com Neuroma de Morton nos dois pés. A influenciadora enfrenta há anos o problema que causa dor, incômodo e sensibilidade nos pés, chegando inclusive passar por cirurgia.

“Para quem me acompanha aqui sabe que eu tenho problema no meu pé, eu já fiz cirurgia, fiz agora os exames, saiu os resultados dos exames e eu estava falando agora com o médico, aí o bicho pegou. Ele só virou para mim e falou ‘Eu não sei como é que você consegue dançar com a dor que você deve sentir, com o que você tem nos seus dois pés’. É Deus, eu danço com dor mesmo, mas eu já estou aqui pensando no Carnaval”, lamentou ela.

Apesar da recomendação de cirurgia, a dançarina declarou que vai esperar o carnaval passar para não atrapalhar sua carreira.

“Eu fico arrasada, porque é meu material de trabalho, eu fico mal porque só eu sei a dor que eu sinto, eu sinto muita dor quando eu uso salto alto, adormece o pé todo, é ruim mesmo”, acrescentou.