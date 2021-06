Lote com 183 mil doses da vacina da Pfizer desembarca em Salvador

Mais um lote de vacinas desembarcou em Salvador, na madrugada desta sexta-feira (18). São 183.690 doses da Pfizer, que serão distribuídas no estado.

Além deste lote, está prevista a chegada de outras 143.400 doses do Butatan, que devem ser recebidas às 9h35 desta sexta.

As vacinas da Pfizer serão destinadas apenas para a primeira aplicação. Os imunizantes devem começar a ser enviados nesta sexta-feira para as regionais de saúde em aeronaves do Grupamento Aéreo da Polícia Militar e da Casa Militar do Governador, após conferência da equipe da Coordenação de Imunização do Estado. Elas serão remetidas, exclusivamente, aos municípios que aplicaram 85% ou mais das doses anteriores. Esta foi uma decisão da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), instância deliberativa que reúne todos os 417 municípios baianos.