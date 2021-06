Lote com 227 mil doses da vacina de Oxford desembarca em Salvador

Um lote com 227 mil doses de imunizantes da vacina Astrazeneca/Oxford desembarcou em Salvador na madrugada desta quinta-feira (10). As doses começarão a ser enviadas, nesta manhã, para as regionais de saúde.

O transporte será realizado por aeronaves do Grupamento Aéreo da Polícia Militar e da Casa Militar do Governador, após conferência da equipe da Coordenação de Imunização do Estado. A remessa da Pfizer/BioNTech recebida nesta terça-feira (9) também será remetida para as regionais de saúde nesta logística.