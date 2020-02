Loucura de fã: cadeirante espera 2h30 na frente de trio para tirar foto com Bell

Você já fez uma loucura de fã? Mesmo com a festa só inciando às 16h30, a cadeirante Elisangela Gomes, de 40 anos, que possui Esclerose Múltipla, chegou às 13h30 na concentração dos trios elétricos no circuito Barra/Ondina. O motivo: aguardar Bel chegar e tirar uma foto com ele, o que só aconteceu às 16h. "Eu possuo um rei e uma rainha, Bel e Ivete. Faço loucuras por eles", disse.

Moradora de Simões Filho, Elisângela tem que se locomover em cadeira de rodas e ainda necessita de oxigênio suplementar, o que faz ela ter um galão de oxigênio acoplado à cadeira de rodas. "A maior dificuldade é o calor. Meu oxigênio tava baixando e comecei a ficar desesperada, mas Graças a Deus ele apareceu", disse.

Depois, a cadeirante que não tinha comprado o Vumbora, ganhou o direito de ir dentro do bloco, mas só conseguiu ficar até o Bahia Flat. Amanhã ela ainda espera conseguir ir no trio de Ivete Sangalo. "Meu aniversário é no domingo de carnaval e eu quero muito esse presente", disse.

Pelo menos a doença não será um problema para Elisângela, que amanhã vai fazer sozinha o mesmo percurso de hoje: "eu dirijo, mas prefiro vir de Uber até o Shopping Barra. De lá vou até a concentração empurrando a cadeira. Não posso desanimar".

