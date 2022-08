Lu Samarato lança segunda marca, Olorum, voltada para o street wear

Nascido no bairro da Liberdade, Lu Samarato é fascinado pela moda desde quando via a saída do Ilê Aiyê no Curuzu no Carnaval. Em 2014, iniciou a carreira na moda como assistente de produção até que, em 2016, assumir o protagonismo como estilista. Nessa trajetória, experimentou diversas vivências na área, inclusive como produtor de moda.

Hoje, com sete anos de carreira, o criativo está lançando sua segunda marca de moda, Olorum, com uma linguagem mais despojada. Para comandar o projeto, se uniu aos dois irmãos, seus sócios investidores. “A Olorum surge buscando origens e descaminhos, sem detalhes que a ancorem demais, almejando modernidade, libertação coletiva, e o reconhecimento do humano nas diferenças, independente de credo, gênero e cor”, define.

O estilista entende que o processo de criar moda vem da inquietação a respeito das normas de vestimenta e comportamento, e por isso, exercita o olhar para o passado, evitando repetir erros no futuro com a sua nova marca. “É um verdadeiro Atlântico negro em movimento, sem pretensão a noções de origem única ou a pureza idealizada: compreende no corpo e no vestir que a ancestralidade é uma experiência do presente vivo, e não de um passado perdido”, descreve o estilista.

A nova coleção da Olorum, Futuro Ancestral, apresenta toda a identidade e versatilidade das peças com uma experiência do presente vivo através de identidade. Saiba mais da marca e do criador: @olorumoficial, @lu_samarato. O estilista integra o time de criativos que desfilam no Afro Fashion Day, projeto de moda do Jornal CORREIO.

Ficha técnica: coleção por @olorumoficial; stylist e produção: @lu_samarato; assistente de produção: @britocristiana32; beleza: @studioiasminlima; cabelo: @oficial_fani; acessórios: @negrasilacessorios; modelos: @rafaelacbrito, @black_cassiof; edição e Imagem: @fotosporcassio; assistente de imagem: @daniela_olivsnt.

*Com supervisão da editora Gabriela Cruz