Luan Santana diz que está namorando e fãs suspeitam que seja com Juliette

Na madrugada deste domingo (5), um vídeo viralizou nas redes sociais onde o cantor Luan Santana anuncia em alto e bom som que está namorando. Nas cenas, Luan aparece dentro de uma van, onde foi questionado por uma fã.

"E as novidades?". Em resposta, o cantor declara: "[Não está sabendo, não?], estou namorando".

Nas redes sociais, o nome apontado foi Juliette, campeã do BBB 21. Os dois já gravaram um clipe junto e a agora também cantora já se revelou fã do sertanejo. "Certeza que é Juliette. Ser for outra, não aceito", comentou uma fã.

Além das especulações, também teve quem achasse que a declaração foi apenas uma brincadeira.

O último namoro do rapaz foi com Jade Magalhães e terminou em outubro de 2020. Os dois estavam juntos há 12 anos e planejavam se casar em 2021. A notícia foi dada por ambos pelas redes sociais.