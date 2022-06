Luan Santana não se apresenta em Entre Rios e causa indignação na cidade

Uma das atrações mais esperadas do São João na cidade de Entre Rios, no norte do estado, não se apresentou na noite dessa quinta-feira (23). Segundo a prefeitura da cidade, Luan Santana descumpriu o contrato e optou por não se apresentar.

Em um comunicado divulgado nas redes sociais, a prefeitura informa que a produção do cantor fez uma série de exigências, as quais teriam sido cumpridas. "A produção de Luan Santana colocou como exigência que sua apresentação fosse antes de qualquer artista, a qual foi atendida pela produção local. Além de todos os outros pedidos técnicos que também foram atendidos", diz um trecho do comunicado.

Ainda de acordo com a prefeitura, "a produção de Luan Santana apresentou justificativas que não convenceram a produção local, a qual buscou dialogar para encontrar uma solução".

A administração local disse ainda que o a situação foi uma "falta de respeito" e "causou indignação". A prefeitura também afirmou que vai adotar medidas jurídicas para tratar o caso.

A produção do artista ainda não se manifestou sobre o caso.