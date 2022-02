Luana Piovani explica por que proibiu filhos de participarem de vídeo do BBB 22

Não é desta vez que Pedro Scooby vai poder matar as saudades dos seus três filhos. O surfista, que participa do BBB 22, ganhou a prova do anjo realizada em dupla com o atleta Paulo André e terá direito a receber um vídeo com mensagens de amigos e familiares. Ele chegou a comemorar que poderia ver Dom, Bem e Liz.

As crianças foram proibidas pela mãe, Luana Piovani, a aparecer no vídeo que será exibido no reality show. Neste domingo (13), a atriz usou as redes sociais para justificar sua decisão.

“Vim aqui bater um papinho com vocês que ficam me alucinando nos comentários. Não vai ter a imagem dos meus filhos no negócio do anjo porque a autorização era praticamente vitalícia para mais umas cinco vidas, de utilização de imagem mesmo se o Pedro sair.”, disse.

Pìovani afirmou ainda que está agindo apenas pensando no bem dos seus filhos. “Eu nunca me submeti à grande empresa e não vou, agora, submeter os meus filhos. Vou fazer o papel maravilhoso de mãe que, aliás, é o meu melhor papel. Tô protegendo os meus filhos. Agora, como eu sei que vocês estão muito preocupados com a minha vida, a do Pedro e até dos meus filhos, eu queria dizer que ninguém morre de saudade, não, tá? Passei três meses no lockdown longe dos meus filhos porque as crianças estavam travadas aqui e sobrevivi. Deu certo. Tem três semanas que ele está lá, não vai morrer, não. Estou protegendo o meu maior tesouro”, completou a apresentadora.

Luana e Scooby ficaram juntos por oito anos, entre 2011 e 2019. Eles tiveram Dom, de 9 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 6. Atualmente, o surfista é casado com a modelo Cíntia Dicker, que tem dividido a guarda das crianças com Piovani.