Luana Piovani não quer mais namorar latinos: '43 anos comendo o mesmo tempero'

Curtindo uns dias de férias em Paris, Luana Piovani resolveu interagir com seus seguidores nesta quarta-feira (9). Em meio as respostas, ela revelou que está a procura de um namorado e diz que o candidato tem um pré-requisito: não pode ser latino.

Luana, que terminou o relacionamento de quase um ano com o jogador de basquete israelende Ofek Malka, fez essa revelação após uma seguidora comentar que Piovani não deveria se envolver com franceses, pois eles são "interesseiros, ambiciosos e só pensam nele", e deveria investir em latinos a atriz disparou: "To legal de latino, são 43 comendo o mesmo tempero".

Uma outra seguidora deixou uma mensagem e disse que torce para Luana encontrar um grande amor, pois "ela merece". "Tenho medo de grandes amores, acho", revelou a atriz, que foi casada por oito anos com o surfista Pedro Scooby, com quem tem três filhos, Dom, de 8 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 5.