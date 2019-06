Luana Piovani posta suposta indireta no Instagram para Pedro Scooby

Luana Piovani ironizou uma declaração que seu ex-marido, Pedro Scooby, deu na última quarta-feira (12). Na ocasião, o atual namorado de Anitta respondeu a críticas de que ele teria abandonado os filhos após engatar o romance com a cantora.

"Antes de eu viajar para Bali, fiquei um mês com meus filhos. Foi maravilhoso, amo estar com eles, temos uma relação supergostosa. E depois que voltei de Bali, fiquei mais três dias lá, foi supercorrido, mas consegui passear com eles, ficar com eles bastante. Conversei muito com o Dom, que é quem consigo conversar mais, que tem 7 anos, os gêmeos ainda não tem muito diálogo, é mais uma troca de carinho e afeto", afirmou ele, em vídeo, na ocasião.

A atriz parece que não ficou muito feliz com a declaração e postou uma "indireta" no Instagram nesta manhã comentando o caso. "Quantos meses tem um ano, Joãozinho? Doze! E quantos dias tem um mês? Trinta. Ah, tá... Agora faz a conta: 10% é muito ou satisfatório onde, cara pálida? Azar!", escreveu ela.

Mas parece que a loira se arrependeu da cutucada, porque em questão de minutos o post foi apagado de suas redes sociais.