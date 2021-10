Luca Bori, da VDO, lança single em parceria com a Bilic

Salvador, Camaçari e Lauro de Freitas. Com uma pitadinha gaúcha. Um tempero psicodélico aqui, umas pitadas indie acolá e temos o prato pronto: Flores, single que marca o retorno da Bilic, trio de Lauro de Freitas, em parceria com o Jardim Soma, projeto paralelo de Luca Bori, também conhecido como baixista da Vivendo do Ócio.

Lançada na última sexta (1), Flores é a primeira parceria da história da Bilic, que já tem seus 7 anos de estrada. Apesar do lançamento em 2021, a música foi gravada lá em 2016 e fala sobre solidão, as frustrações e experiências de um cara vivendo numa sociedade pauta por individualismo e egoísmo.

Apesar da demora no lançamento, resultado de questões burocráticas envolvendo uma plataforma de streaming, “Flores” representa um recomeço da Bilic, que já promete para 2022 um álbum novo, também pelo Selo Portal.

“A gente precisava de um gás. E jogar no mundo essa parceria com Luca foi exatamente o que precisávamos. Agora é trilhar novos caminhos a partir disso”, disse Faustino, baixista da banda.

Já para o VDO, a música pareceu ter lhe escolhido, já que foi amor à primeira escuta. “Quando eles me mandaram a guia pronta eu viajei muito e já fui elaborando algumas coisas pra acrescentar. A letra fluiu rapidinho”, conta Luca Bori, que na época do convite ainda nem tinha lançado o Jardim Soma.

Agora os planos do trio (e Luca) são de divulgar o single na internet enquanto não retomam aos shows. “Estamos com saudades de segurar o instrumento na frente da galera e fazer um som”, brinca Ariel, guitarrista e vocalista.

Ariel Ricci e Luca Bori assinam a letra, que é o primeiro lançamento da Bilic pelo Selo Portal. Produção, mixagem e masterização são assinadas por Irmão Carlos, o Carlinhos, proprietário do Estúdio Caverna do Som, no Marback, em Salvador. Escute Flores dando play no vídeo abaixo.