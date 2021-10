Lucas Arcanjo faz as contas do Vitória: 'Se precisar ganhar sete ou oito jogos, nós vamos ganhar'

Lucas Arcanjo nunca teve tanto espaço com a camisa do Vitória. Revelado na Toca do Leão, o goleiro de 23 anos é o principal destaque do time na Série B do Brasileiro. O problema é que o sucesso dele embaixo das traves é inversamente proporcional ao do rubro-negro na competição. A situação delicada do clube na tabela de classificação fez o arqueiro trocar um pouco as luvas pela calculadora.

"Tem que acreditar sempre. Enquanto tiver chance de permanecer, se precisar ganhar sete ou oito jogos, nós vamos ganhar para poder permanecer e deixar o Vitória na Série B", prometeu o jogador, em entrevista coletiva concedida após a reapresentação do elenco nesta segunda-feira (4).

Com 26 pontos, o Vitória amarga a zona de rebaixamento, na 18ª colocação. Já são 13 rodadas seguidas no grupo de degola e seis jogos sem vencer. O último triunfo foi há exatamente um mês, por 1x0, contra o Operário, no estádio Germano Krüger, em Pota Grossa, na 22ª rodada.

Não à toa, a 10 rodadas do fim da Série B, os rubro-negros precisam fazer conta. De acordo com o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que estuda as probabilidades do futebol brasileiro, o risco de rebaixamento do Vitória é de 89.1%. A estatística piorou após a derrota por 3x0 para o Goiás no último sábado (2), no estádio da Serrinha, em Goiânia.

O resultado fez o Vitória se afundar no Z4. A diferença agora é de seis pontos para o primeiro time fora do grupo de degola. O Brusque ocupa a 16ª colocação e tem 32 pontos. Uma posição acima do rubro-negro está o Londrina, que tem 30 pontos. Ou seja, o Leão já não depende apenas das próprias forças para sair da zona.

De acordo com os matemáticos e com o que foi visto nas edições anteriores, o 'número mágico' para escapar do rebaixamento é 45 pontos. Ou seja, o Vitória precisaria somar mais 19 pontos para alcançar tranquilidade. Isso significa vencer seis jogos e empatar um dos 10 que restam. É possível também ganhar cinco partidas e empatar quatro.

Se mantiver o aproveitamento atual, a projeção é de que o Brusque termine a competição com 43 pontos, o que nos leva a concluir que, na prática, será necessário alcançar 44 pontos para escapar do rebaixamento. Nesse caso, dá pra dar uma reduzida nas contas feitas por Lucas Arcanjo. Seis triunfos serão suficientes nessa reta final. Ou cinco vitória e três empates. Ou ainda quatro triufos e seis empates.

"A gente tem que procurar vencer o mais rápido possível. A gente está até criando situações de gol, mas não está conseguindo concluir. Isso já vem de alguns jogos para cá. A gente tem que ser o mais fundamental possível, exercer bem as funções que o professor Wagner passa e errar o mínimo possível", disse Lucas Arcanjo.

O próximo jogo é contra um adversário que também luta para não cair para a Série C. Vice-lanterna, o Confiança soma apenas 22 pontos. O duelo de desesperados será sábado (9), às 19h, no Barradão. Até aqui, o aproveitamento do Vitória na Série B é de 31%. Em 28 jogos, o rubro-negro anotou quatro triunfos, 14 empates e 10 derrotas.