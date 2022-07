Lucas Arcanjo não vai mais defender o Vitória na Série C

Lucas Arcanjo está fora dos planos do Vitória na Série C do Brasileiro. Com uma lesão no ombro, o goleiro de 23 anos precisará passar por cirurgia na próxima semana e o tempo de recuperação excede o calendário do torneio. A informação foi confirmada pelo clube na tarde desta terça-feira (12).

"O goleiro Lucas sofreu uma lesão no ombro. Inicialmente tratamos com fisioterapia de imediato. No sábado, o atleta fez um exame de ressonância magnética e foi constatada uma lesão no manguito rotador, que é o responsável pelo movimento de levantar e rodar o braço. O atleta necessita de uma cirurgia até pela posição de goleiro", afirmou o médico do Vitória, Luís Felipe Fernandes. "Ele está realizando os exames e deve estar sendo operado com prazo de recuperação mínima de 90 a 120 dias", completou.

A primeira fase da Série C se encerra no dia 13 de agosto, com o jogo entre Vitória e Brasil de Pelotas, além de todas as outras partidas da 19ª rodada. Caso o Leão se classifique, terá calendário pelo menos até 25 de setembro, data em que serão definidos os quatro times promovidos à Série B. A final será disputada nos dias 1º e 8 de outubro.

Mesmo que esteja apto a voltar a jogar no prazo mínimo de três meses, Lucas Arcanjo só voltará a ficar à disposição no final de outubro, quando a Série C já vai ter sido encerrada.

Dono da camisa 1 do Vitória desde o segundo semestre do ano passado, Lucas Arcanjo foi vetado pelo departamento médico na semana passada. Titular em 26 jogos da temporada, 13 deles pela Série C, o jogador revelado na categoria de base rubro-negra desfalcou o Leão pela primeira vez este ano no triunfo por 2x1 contra o São José-RS, domingo (10) passado, no estádio Francisco Novelletto Neto, em Porto Alegre.

"No jogo contra o Figueirense, o atleta teve um quadro de sinusite aguda e, por isso, houve a possibilidade de ele não participar do jogo. Do ombro ele se queixou na já na quarta-feira. Na quinta, nós iniciamos o tratamento, deixamos o atleta fora de alguns treinos e o exame realizado no sábado foi que definiu a lesão. A partir de então, nós estamos já no trâmite para a questão cirúrgica", contou o médico Luís Felipe Fernandes.

"A gente tem duas possibilidades para a lesão. Primeiro um trauma, porque o goleiro cai muito sobre o ombro e, às vezes, com o membro superior aberto. Ou às vezes um movimento abrupto. Podem ter sido esses dois mecanismos", completou o médico rubro-negro, que citou situação semelhante vivenciada por outro goleiro que defendeu o Vitória.

"Na semana passada a gente encontrou aqui com Wilson, goleiro que na época também foi operado pelo departamento médico do clube por causa de uma lesão semelhante. Ele retornou aos gramados com 90 dias e hoje está muito bem do ombro e, inclusive, está com um problema semelhante no outro ombro", afirmou Luís Felipe Fernandes.

Quem assume o posto de titular deixado por Lucas Arcanjo é Dalton. O goleiro de 35 anos, contratado em maio, o substituiu no triunfo diante do São José-RS e seguirá na vaga daqui pra frente. Foi a estreia dele após oito oportunidades no banco de reservas. Contra a equipe gaúcha, o prata da casa Yuri Sena fez esse papel.

Invicto há três rodadas, o Vitória vive um momento de reabilitação na Série C e tenta se classificar para brigar pelo acesso. O Leão é o 12º colocado, com 18 pontos, dois a menos que o Volta Redonda, que está em 8º lugar e abre o G8, grupo de times que avançam à próxima fase do torneio.

Com Dalton no gol, o rubro-negro volta a entrar em campo no domingo (17), às 16h, quando recebe o vice-líder Paysandu, dono de 26 pontos, no Barradão.

Rodrigão

O médico Luís Felipe Fernandes também falou sobre a recuperação de Rodrigão. O centroavante de 28 anos desfalcou o Vitória contra o São José-RS em função de uma contusão na coxa. "O atleta teve um estiramento grau leve na coxa. Fez tratamento ao longo da semana. Na segunda-feira foi feito um exame de controle, não sendo observado mais alterações. Hoje o atleta inicia o período de transição", disse.