Lucas é eliminado do BBB20 com 62,62% dos votos

O catarinense Lucas foi eliminado do BBB20 nesta terça-feira (18), se tornando o quarto a deixar a casa do reality show. O fisioterapeuta perdeu na disputa do paredão contra Vitor Hugo e Babu. Indicado pelo líder Guilherme, Lucas não participou da prova bate-e-volta e não teve chance de se salvar do paredão como os outros emparedados - Marcela, que foi para a berlinda durante uma prova na semana, foi quem acabou se livrando.

Lucas recebeu 62,62% dos votos. Vitor ficou em segundo, com 36,08% e Babu teve apenas 1,30% dos votos do público.

"Eu fui eu mesmo e se fizesse qualquer coisa diferente estaria me enganando. Eu não consigo viver um personagem. Vou ser sempre essa pessoa, então não faria nada diferente", afirmou Lucas hoje, antes de saber que seria eliminado. No discurso, o apresentador Tiago Leifert falou de uma estratégia "win or all", de pessoas que encaram o jogo muito intensamente. "Mas não dá para ser win or all no BBB. Porque 16 de vocês vão perder, vão bater no muro", diz. "Quem sai agora bateu no muro. E não levou o recorde de rejeição, como queria", anunciou Leifert.

Já fora da casa, ele disse que a experiência foi "indescritível" e que fez muitas amizades na casa que espera levar para toda a vida. "Tô vendo o Babu ali chorando, ele tem cara de malvado mas ele é o mais 'teddy bear' de todos", afirmou. "Falaram que o Hadybala ia sair, depois eu, depois ele... Vejam os dois lados da moeda, tentem dar uma chance para ele também", pediu. "Isso é um jogo e aqui fora quero ser amigo de todo mundo", afirmou.

Lucas fazia parte de um grupo formado só por homens muito visado na casa, depois que um plano para seduzir participantes com namoradas para "queimá-las" diante do público foi revelado. Ele mesmo usaria sua amizade com a baiana Mari Gonzalez para isso. Embora sempre tenha negado envolvimento, destacando que tem namorada aqui fora, Lucas estava ciente da ideia e foi filmado inclusive fazendo piadas de baixo calão sobre a própria Mari.

Na última semana, já sabendo que estava na mira dentro da casa, Lucas decidiu não contribuir com nenhuma estaleca - dinheiro usado no reality para comprar comida, entre outras coisas - para o mercado do grupo que está na "xepa". A estratégia foi percebida e bastante criticada dentro da casa, o que acabou levando a sua indicação pelo próprio líder, que antes havia falado que não queria votar nele. Completaram o paredão os dois mais votados pela casa - Babu e vitor Hugo.

Hoje, ele tentou explicar sua estratégia para o aliado Felipe Prior. "A minha intenção era impactar. Se eu dou zero, impacta mais do que se eu desse 90. Queria impactar para mostrar que tem, sim, diferença uma pessoa dar zero e uma pessoa dar 1.000, e todas comerem igual", afirmou. "Se eu desse 90, não ia ser uma boa estratégia. Se eu desse 90, eu daria 800. Zero fica bem nítido".

Até agora, só homens foram eliminados no BBB20 - antes de hoje, já saíram Lucas Chumbo, Petrix e Hadson.