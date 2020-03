Lucas Fonseca deve desfalcar o Bahia contra o América-RN

Capitão do Bahia, Lucas Fonseca deve desfalcar o time pelo segundo jogo consecutivo. O zagueiro não treinou com o elenco esta semana e a tendência é que fique fora da partida contra o América-RN, sábado (14), às 16h, na Arena das Dunas, em Natal, pela penúltima rodada da fase classificatória da Copa do Nordeste.

Com dor na coxa, Lucas Fonseca foi vetado pelo departamento médico tricolor e não esteve em campo no último sábado (7), quando a equipe comandada por Roger Machado venceu o Confiança por 1x0, na Fonte Nova, pelo torneio regional. Na ocasião, Wanderson foi o substituto e Ignácio a opção para a posição no banco de reservas, o que deve se repetir.

Na terça-feira (10), Lucas Fonseca até foi a campo e fez um treino físico com bola, mas não se juntou ao restante do elenco. Na quarta (11), o zagueiro fez um trabalho na academia. A previsão é que ele volte a fazer um treino físico na tarde desta quinta (12).

O elenco tricolor ainda fará um treinamento da manhã de sexta (13), na Cidade Tricolor, antes da viagem para Natal. O Bahia é o terceiro colocado do Grupo A, com 11 pontos, atrás do Fortaleza, que empata em pontos mas leva vantagem no número de cartões vermelhos, e do líder Botafogo-PB, com 12. Os quatro primeiros colocados avançam à semifinal da Copa do Nordeste.