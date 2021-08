Lucas Mugni é regularizado e pode reforçar Bahia contra Atlético

O técnico Dado Cavalcanti ganhou uma nova peça para montar o time do Bahia no restante da temporada. Último contratado pelo tricolor, o meia argentino Lucas Mugni foi regularizado e podem estrear pelo Esquadrão. O nome do jogador foi publicado na tarde desta terça-feira (3), no Boletim Informativo Diário da CBF (BID).

Lucas Mugni vem treinando na Cidade Tricolor e assim como o atacante colombiano Hugo Rodallega, esperava apenas a regularização para ficar disponível para o treinador. Ele dependia apenas da abertura da janela de transferências internacionais para ser inscrito, já que estava no futebol da Turquia.

Com a regularização, Lucas Mugni está à disposição de Dado Cavalcanti para o confronto com o Atlético-MG, nesta quarta-feira (4), às 21h30, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O treinador espera poder contar também com Rodallega, que ainda não teve o noime publicado.

Como perdeu o jogo de ida por 2x0, no Mineirão, o Bahia precisa vencer o Atlético-MG por três gols de diferença para avançar de forma direta às quartas de final. Em caso de triunfo por dois gols, a decisão vai para os pênaltis.