Lucas Penteado desiste do BBB21

"Lucas não está mais no Big Brother Brasil 21", anunciou a voz do Big Boss do BBB21, na manhã deste domingo (7). "Agora vocês estão 18 participantes, todos com chances iguais de chegar à final. Lembrem-se de quem vocês são e o que vieram buscar", completou.

Assim que o aviso terminou, uma das participantes agradeceu aliviada pela saída do brother, enquanto ao fundo era possível escutar o choro de outra participante. "Ai, meu Deus. É isso, a gente não ia conseguir ficar aqui com ele, não. O que esse cara causou na nossa cabeça esse tempo todo", disse a sister.

No perfil oficial do ator, uma mensagem foi enviada aos fãs. "É com muita tristeza que confirmamos a saída do Lucas do reality BBB. Nosso garoto não aguentou a pressão das articulações e armações contra ele no jogo, assim como muitos não suportam aqui fora do jogo", disse a equipe. "Vamos emanar muita energia positiva pra ele, e tenho certeza que ele estará feliz em saber que vocês estão aqui. Muito obrigado à todxs vocês", agradeceu.

Lucas deixou a casa depois A Festa Holi Festival, que deu o que falar, na noite de sábado (6). Durante o evento, Lucas Penteado e Gilberto protagonizaram um beijo intenso e as sisters Carla e Karol Conká brigaram a ponto de Karol ameaçar deixar o programa.

Nas redes, sua saída causou revolta entre os internautas. "Destruíram o Lucas, é isso que o cancelamento faz com as pessoas", lamentou uma seguidora. "Não acreditoooo, Lucas era pra estar na final", disse outra, sem acreditar na notícia.

"Depois de um ano tão difícil e que afetou a saúde mental de muitos, a gente é obrigado a ver alguém ser torturado até o seu limite em rede nacional. Que o Lucas fique bem e que os culpados não saiam impunes", completou outro seguidor.

Em seu perfil, a jornalista e humorista Maíra Azevedo, a Tia Ma, ressaltou que a última noite do ator na casa poderia ter sido lembrada como "a noite que descobriu o afeto", por conta do beijo que deu em Gilberto. "Mas o acúmulo de posturas perversas contra ele no confinamento fez Lucas Penteado adotar o que seria melhor pra ele, a saída", disse Tia Má.

"Estou destroçada porque temo pelo bem estar desse garoto. É exatamente assim! O Brasil é o país que mais mata a população #LGBT DO MUNDO e essa morte não é só física, ela é também psicológica e emocional. Que esse jovem encontre conforte ao voltar pra casa e que consiga realizar o sonho de VIVER EM PAZ SENDO QUEM É", desejou Maíra.

Beijo

O clima começou bem e ao final do beijo, Lucas falou para Gilberto: “Espero que não acabe aqui”. O brother respondeu que “não” e logo em seguida Sarah chegou a sugerir “vamos dar um beijinho triplo?”. Pedido atendido e os três se juntaram para dar um selinho.

Mas enquanto a festa ainda rolava na área externa, Lucas arrumou as malas e seguiu para a porta do confessionário. O brother disse que queria sair do programa, mas Camilla de Lucas pediu calma ao ator. Sarah chegou em seguida e reforçou o pedido de Camilla.

“Tentei ser eu de todas as formas. Vocês estão me tirando”, justificou Lucas. O ator caminhou até a área externa com as malas, mas Karol Conká e Juliette tentaram impedir o brother. A advogada reforçou o pedido: “Não desiste”.

(Foto: Reprodução)

Briga

Antes da festa, Karol protagonizou uma briga com Carla Díaz por causa de Arcrebiano e ameaçou abandonar o programa. A cantora chamou a atriz de sonsa e a acusou de estar espalhando mentiras sobre ela na casa, aos gritos, enquanto arrumava suas coisas. Ela disse, ainda, que “não precisava disso”, pois tinha uma carreira fora da casa.

Durante a festa, Karol demonstrou não estar mais querendo papo com Arcrebiano. “Está na palhaçada o dia inteiro. Não bateu, não deu match”, disse a cantora para Lumena. Logo depois, Carla Diaz descobriu por Arthur que ganhou outra flechada esta noite e disse para o brother que quer que ele tenha um pouco de calma para eles se conhecerem melhor.