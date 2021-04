Lucas Penteado encontra Sarah Andrade: 'minha única amiga verdadeira do BBB'

Lucas Penteado e Sarah Andrande se reencontraram pela primeira vez após deixarem a casa do BBB 21. O encontro foi dentro de avião, ainda em São Paulo. Os dois seguiam para o Rio de Janeiro.



"Olha quem está perdido nesse avião? Acho que tá muito mal frequentado esse avião no aeroporto agora hein? Muito feliz de encontrar o Lucas perdido no voo, a gente nem pode muito se abraçar e matar a saudade, mas saindo daqui conversamos um pouco e batemos um papinho pra saber o que tá rolando", brincou Sarah antes do embarque.

Já no Rio de Janeiro, a brasiliense fez um novo vídeo e desta vez Lucas foi quem brincou com o apelido que a participante ganhou do público. "Está louco! Reencontrei a espiã", disse.



Sarah comentou o carinho que Lucas vem recebendo dos fãs e se declarou para o amigo. "Ele está muito requisitado, cara. Não consigo falar e está difícil demais falar com ele, mas eu amo esse menino lindo".

Lucas respondeu afirmando que Sarah seria sua única amiga de verdade feita na casa. "Estou feliz de encontrar minha única amiga verdadeira do BBB, dentro da casa. Estou com saudades de você e nós vamos poder colocar o papo em dia". disse.