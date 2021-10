Lucas Penteado não devolveu telefone, documentos e pertences da noiva, diz sogra

Dona Domenica, mãe de Julia Franhani, afirmou que o genro Lucas Penteado mantém celular e objetos pessoais de sua filha guardados e ainda não os devolveu desde que o ex-BBB acusou a noiva de traição, na última sexta-feira (1º).

"Devolva o telefone, os documentos e os pertences da Julia, pois isso é crime de apropriação indébita", disse Domenica Franhani nos stories do Instagram.

"Cadê aquele discurso que você fez no programa da Fátima Bernardes, quando você saiu do BBB como um 'coitadinho'?", emendou.

Ela ainda cobrou um posicionamento de Andréa Penteado, mãe de Lucas. “Explique para todos o significado da palavra acolhimento, pois, por mais que vocês estejam tentando silenciar minha filha, a verdade prevalece”, disse.

Acusação de traição

O ex-BBB Lucas Penteado abriu uma live surpresa no Instagram na madrugada da sexta-feira acusando sua noiva, Julia, de o trair com o segurança.

Após o ocorrido, familiares de Julia e moradores do condomínio onde aconteceu a confusão entre os dois negam a versão.

Julia estaria assistindo TV no sofá quando Lucas voltou. Assim que ele entrou, teria começado uma discussão com ela. Ele teria inclusive ameaçado quebrar coisas do apartamento - uma moradora escutou ele gritando e quebrando objetos.

Julia saiu do apartamento para pedir ajuda - foi quando chamou o segurança. E é justamente o segurança que foi ajudá-la que aparece nas imagens da live de Lucas.

Quando ele viu a noiva voltar com o funcionário, começou a fazer a filmagem e começou a falar da suposta traição. Depois da confusão, Lucas teria saído do local de ambulância.

Familiares de Julia dizem que a relação chegou ao fim depois do episódio e que ela se prepara para voltar a São Paulo. Também afirmam que exigem uma retratação, ou ameaçam processar o ex-BBB por danos morais.