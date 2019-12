Lucca tem proposta do Oriente Médio e deve deixar o Bahia

O atacante Lucca recebeu proposta de um time do Oriente Médio e é provável que não siga no Bahia. Ele tem contrato por empréstimo até julho de 2020, mas o presidente tricolor, Guilherme Bellintani, revelou no podcast Chá Comigo, de Elton Serra, que a tendência é o atacante deixar o clube antes do início da temporada. Lucca chegou ao Fazendão em julho, emprestado pelo Corinthians.

No Bahia, são 17 partidas disputadas, todas pelo Campeonato Brasileiro, e nenhum gol marcado. Com Lucca em campo, o tricolor venceu cinco, empatou oito e perdeu quatro partidas.

“A gente tem, naturalmente, a saída de Artur que precisa ser reposta. A gente está com a saída iminente de Lucca, também, que deve ir para o futebol árabe. Se Lucca sair de fato, a gente tem que fazer a reposição”, afirmou Bellintani. Artur foi devolvido ao Palmeiras após o fim do empréstimo.

Lucca chegou para jogar como ponta e gerou expectativa, aumentada após a boa partida que fez contra o Cruzeiro (0x0) em sua estreia, na Fonte Nova.

Depois disso, no entanto, ele não engrenou no Bahia. Chegou atuar como o terceiro homem do meio-campo no 4-3-3 de Roger Machado. O treinador penou para encaixar o sistema que mais deu certo no tricolor nesta temporada - após a saída de Douglas Augusto e lesão de Elton, o técnico foi forçado a utilizar meias na composição do setor. Por isso, nomes como Marco Antônio e Guerra, além de Lucca, ganharam chances.

Se confirmado, Lucca será o segundo jogador da posição a deixar o clube e deixará Roger Machado apenas com Élber, Rogério e Arthur Caíke entre as opções. Marco Antônio também faz a função, mas não tem jogado assim com o treinador.

O elenco principal do Bahia inicia a pré-temporada no dia 6 de janeiro e terá 19 dias até a estreia na Copa do Nordeste, contra o Santa Cruz, no dia 25. A partida está agendada para o estádio do Arruda, no Recife. Três dias depois, o time principal fará sua primeira apresentação na Fonte Nova, contra o Imperatriz-MA, também pelo regional. A temporada começa no dia 15, mas o Bahia usará o time de aspirantes contra o Juazeiro, pelo Campeonato Baiano.

*Com supervisão de Herbem Gramacho