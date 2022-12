Luciana Gimenez revela a quantidade ideal de pessoas em uma orgia

A apresentadora Luciana Gimenez, de 53 anos, foi a convidada do programa Lady Night, apresentado por Tatá Werneck no Multishow. Na entrevista, ela participou do quadro "Vai pra Cuba", onde respondeu sobre temas ligados ao sexo e a sua intimidade, mas com a temática de viagem.

Tatá Werneck perguntou "se um país pequeno pode trazer diversão", uma metáfora ao tamanho do pênis. Luciana foi sincera ao dizer que "depende" da extensão e da forma como ele é "utilizado", mas ressaltou que é preciso ter pelo menos um "tamanho médio", pois não pode ser uma "província".

"Se você utilizar o país bem... Claro que acima do tamanho... O tamanho do país tem que ser um tamanho médio, tem que ser considerado um país, não pode ser considerado uma província", pontuou.

Em outro momento, Werneck quis saber "qual o máximo de pessoas para fazer uma viagem bacana onde todo mundo se diverte", ou seja, se gosta de orgias.

Gimenez disse acreditar que com quatro pessoas é possível fazer uma boa viagem, mas salientou: "Não quer dizer que eu tenha feito". Porém, não descartou a possibilidade.

"O problema é que sou ciumenta, na hora do guia acabo esquecendo não vai rolar", completou Luciana Gimenez, que disse ainda não curtir palavrões e xingamentos na transa.