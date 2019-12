Luciana Rique abre cobertura e promove a festa Réveillon dos Ansiosos

Luciana Rique é filha do saudoso empresário Newton Rique, que fundou o Shopping da Bahia – antigo Shopping Iguatemi

(Foto: Divulgação)

Um dos apartamentos mais bonitos do Rio de Janeiro, o da empresária Luciana Rique, na Vieira Souto, recebeu nesse fim de semana a festa Réveillon dos Ansiosos. O agito, para antecipar o clima de virada de ano, contou com vários detalhes especiais – inclusive, queima de fogos e uma super iluminação na piscina da cobertura, que possui chão de vidro e fica no segundo andar, sobre a sala de estar. O edifício que Luciana mantém na Cidade Maravilhosa – ela mora em Londres - é o mesmo que Juscelino Kubistchek residiu nos anos 60, assim que deixou a presidência da República.

Investimentos em arte

Nelson Tanure, CEO da PetroRio, maior empresa independente de petróleo do Brasil, recebeu convidados, sexta e sábado, no Teatro PetroRio das Artes, no Shopping da Gávea(RJ), para prestigiar o Festival Arte por Toda Parte, que contou com curadoria de Tatianna Trinxet e apresentação de 40 músicos do Neojiba ( Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia). Na ocasião, Tanure destacou a importância dos investimentos em arte, cultura e desenvolvimento social.

Nelson Tanure

(Foto: Divulgação)

Recepção

Abigail Suarez

(Foto: Alô Alô Bahia)

Abigail Suarez recebeu familiares, anteontem, no apartamento da Vitória, para a sua ceia antecipada de Natal. Um dos destaques da noite foi a apresentação do cantor erudito Marcelo Coutinho, da Orquestra M&I Eventos Musicais.

Então, é Natal!

Natal é tempo de comemorar a vida, celebrar o amor, a esperança e a família. Por isso, Tania Maria Durand Gordilho faz questão, anualmente, de preparar a casa, em um condomínio em Salvador, para receber familiares durante a ceia natalina. Ontem à noite, durante o jantar, ouviu-se muito elogios para a anfitriã, que desenvolveu uma super decoração, com direito a árvore de mais de 3 metros.

Tania Maria Durand Gordilho

(Foto: Divulgação)

Em família

Carol Magalhães passa o Natal em Salvador. Nesta terça-feira (24) à noite, esteve no Horto Florestal, na recepção organizada pela mãe dela, Michelle Marie.

Olho nelas!

O Dois A Arquitetura e Interiores, comandado pelas sócias e irmãs Ana Paula e Ana Cláudia Nonato, fecha 2019 com chave de ouro. O escritório comemora mais um ano de crescimento no mercado baiano e a participação no Anuário Internacional da revista Kaza, lançado no início de dezembro na Art Basel Miami. “Foi um ano intenso, de muita dedicação e carinho em cada projeto. Estamos radiantes em participar desse anuário”, nos disse Ana Paula.

Vem 2020

Manuela Andrade e Maurício Lins já estão nos preparativos para o Réveillon. Logo após o Natal, eles seguem com familiares para uma casa de praia, em Guarajuba. Em 2020, um dos grandes objetivos do casal é promover a comemoração de 10 anos da loja Home Design de Aracaju.

Retorno

O empresário João Gualberto, que está passando uma temporada no Vale do Silício, nos Estados Unidos, já definiu quando retorna para Salvador: será no próximo dia 29, a tempo de passar o Réveillon entre familiares.