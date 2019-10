Luciano Huck comenta separação de Thiaguinho e Fernanda Souza

A separação de Thiaguinho e Fernanda Souza mexeu também com os famosos. O apresentador Luciano Huck usou o Instagram para manifestar apoio depois do anúncio do fim da relação de oito anos do casal.

Huck postou nos stories um print do post em que Thiaguinho anunciou o fim do casamento. Por cima, ele deixou seu recado escrito. “Amamos vocês. Vocês são parte da nossa família. Sempre juntos”.

Uma das últimas aparições públicas de Thiaguinho e Fernanda foi justamente no aniversário de Huck, em setembro deste ano. Os dois foram juntos para a festa, que aconteceu na mansão do apresentador no Rio de Janeiro.

Huck está viajando por Nova York, nos EUA, com a mulher Angélica e os filhos Joaquim, Benício e Eva.

(Foto: Reproduçao/Instagram)