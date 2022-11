Luciano Huck dá presente a menino baiano que recebeu bolo de Dia das Crianças

Um baiano de 7 anos que viralizou após receber um bolo de presente de Dia das Crianças foi presenteado com um brinquedo após o vídeo chegar ao apresentador Luciano Huck.

No vídeo, o menino Miguel fica comovido após ouvir a mãe dizer que não tem dinheiro pra o presentear com um brinquedo. Ele abraça a mãe, e agradece o bolo. Assista:

Após o vídeo tomar proporções nas redes, o apresentador o republicou na sua conta do Instagram, e pediu ajuda para conseguir o encontrar. "Fiquei encantado com o garoto, provando que o amor é o maior dos presentes. Queria muito mandar um presente legal pra esse garoto. Alguém me ajuda a encontrar essa mãe, por favor?", publicou.

Depois, a publicação foi atualizada com a legenda "Encontramos a mãe do @guel.07 É a @lai_0liveira . Obrigado pela ajuda, galera!".

Muitas pessoas foram ao perfil da mãe para ofereceram ajuda financeira e também um presente ao menino.

Outras, aproveitaram para elogiar a educação dada a Miguel: "Seu filho é lindo, você o educou tão maravilhosamente bem que ele entende tão novo o real valor das coisas, de fato você é o maior presente que ele poderia ganhar", disse uma.