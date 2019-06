Luciano Huck mostra tomografia do filho e alerta: 'Usem capacete'

Luciano Huck compartilhou uma tomografia do crânio de Benício, 11, seu filho com Angélica, que sofreu um acidente de wakeboard neste fim de semana. O pré-adolescente teve alta do hospital nesta terça-feira (25).

Na imagem, que é forte, é possível ver um afundamento craniano."Beni estava sem capacete. Deus foi muito generoso com a gente", disse Huck.

Após admitor que seu filho não fazia uso do equipamento de segurança, o apresentador ressaltou a importância do capacete.

"Aprenda o que nós aprendemos: sempre use capacete. O que importa é a segurança de quem a gente ama. Por favor, levem este conselho a sério. Capacete para tudo; na terra ou na água. Bicicleta, skate, patinete, wakeboard, esqui, rolimã, patins. Tudo com capacete. A linha entre a felicidade a tragédia é muito tênue", completou.

"Nosso filho foi socorrido depois de sofrer um acidente sério, graças a Deus, aos médicos, a todas as orações de vocês. Mas nós demos sorte. E não dá pra contar com a sorte sempre", declarou.

"Só podemos agradecer"

Mais cedo, Luciano Huck e Angélica agradeceram às centenas de manifestações de apoio e carinho que receberam dos fãs durante a internação de Benício. Em vídeo publicado nas redes sociais, Huck e Angélica resumiram a situação dizendo que "só podemos agradecer, e agradecer de novo e de novo."

"Estávamos indo dormir, mas sentimos a necessidade de agradecer. Eu acho que o que a gente passou é uma coisa familiar, mas como a notícia foi muito compartilhada, alcançou muita gente... Fomos muito abençoados por Deus, pelas coisas terem se encaminhado. Depois do caos que vivemos veio a sequência de notícias boas", disse Luciano Huck, aliviado.

"E vocês podem ter certeza que todas as manifestações de carinho fizeram muita diferença no saldo positivo com toda essa confusão. Vocês fizeram parte dessa alegria que estamos sentindo agora", completou a mulher, Angélica.

Benício bateu a cabeça enquanto praticava wakeboard em Angra dos Reis, no litoral fluminense, no sábado. Ele foi levado imediatamente para um hospital no Rio de Janeiro. Na ocasião, o hospital informou que o garoto havia sofrido um traumatismo cranioencefálico e que foi submetido a uma neurocirurgia.

"Ele caiu. A prancha bateu na cabeça dele. Ele ficou consciente o tempo inteiro. Ocorreu um afundamento relevante e a gente achou que ele tinha que vir para o hospital. Ele veio e não saiu. Foi uma fratura craniana. O protocolo era cirúrgico", explicou Huck em entrevista ao "Fantástico", da Globo.

Nesta terça-feira (25), Benício teve alta do hospital.