Lúcio Mauro Filho comemora os 20 anos da estreia de A Grande Família

Nesta segunda-feira (29) Lúcio Mauro Filho fez uma postagem na sua rede social para comemorar os 20 anos da estreia de A Grande Família, na Globo. A série reuniu nomes de peso como Marco Nanini (Lineu), Marieta Severo (Nenê), Pedro Cardoso (Agostinho) e Guta Stresser (Bebel), rendeu quase 500 episódios

O ator, que viveu o personagem Tuco, publicou uma foto da família Silva, com o saudoso Seu Floriano, vivido por Rogério Cardoso, falecido em 2003. "Há exatos 20 anos, A Grande Família estreava na TV e minha vida (e de todos desta foto) mudaria para sempre!", começou Lúcio.

"A Globo queria comemorar os 25 anos da Grande Família original e Guel Arraes tocou o projeto. O diretor Mauro Mendonça Filho foi me ver no teatro e me convidou para fazer o teste para o personagem Tuco. Descobri que minha querida amiga Guta Stresser havia sido chamada para fazer o teste como Bebel. Combinamos de chegar no mesmo horário e assim, fizemos o teste juntos. Colocamos a química da nossa amizade naquele teste e não deu outra, passamos os dois", relembrou o ator.

A típica família Silva, do subúrbio na zona norte do Rio de Janeiro, fez um sucesso estrondoso. "Eram apenas 8 programas, que viraram 12 e quando terminou o ano, o público queria uma nova temporada. Acabamos fazendo 13 temporadas e quase 500 episódios".

Lúcio Mauro Filho conta que durante esse período muitas coisas aconteceram na sua vida: ele se casou, teve os dois primeiros filhos, fez espetáculos, filmes e outros programas como Zorra Total, Sexo Frágil e Fantástico, e ganhou amigos que passaram pela Grande Família.

"Ganhei amigos como Evandro Mesquita, Andrea Beltrão, Marcos Oliveira. Tive a sorte de trabalhar com grandes amigos como Natália Lage, Leandra Leal, Tonico Pereira, Bruno Mazzeo, Fábio Porchat. Eu só posso agradecer a cada pessoa que passou por esse projeto lindo, que me deu tantas alegrias, tantos prêmios e o maior deles: O carinho do povo brasileiro! Viva a Grande Família!", finalizou Lúcio.

A série é reprisada no canal Viva e está disponível na GloboPlay.