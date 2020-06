Ludmilla diz que reconciliação com Anitta é possível: 'Se a pessoa mudar o caráter'

Foto: Reprodução/TV Globo

A funkeira Ludmilla comentou os desentendimentos com a colega Anitta durante participação no programa Encontro, de Fátima Bernardes, na Globo, nesta terça-feira (16).

Segundo o portal GShow, a apresentadora falou da importância das cantoras para o cenário musical brasileiro, disse que torce por uma reconciliação e questionou se a cantora acredita que é possível.

"Lógico que é possível. Se um dia a pessoa mudar o caráter. Sem caráter não adianta de nada. Se um algum dia mudar de verdade, talvez tudo comece a ir para o seu lugar e a paz comece a reinar. Eu nunca quis guerra com ninguém. Só queria ficar na minha, na paz, mas sempre fui puxada para essa briga", afirmou.

A FÁTIMA PERGUNTOU DA BRIGA E A LUDMILLA CHAMOU A ANITTA DE SEM CARÁTER AO VIVO ???????????? pic.twitter.com/c8dw5pOu4u — kanye leste (@kkkkkkaique) June 16, 2020 Assista.

Ela também comentou por que decidiu expor áudios e conversas com cantora nas redes sociais.

"Tive que expor a verdade e foi libertador para mim. Eu passei maus bocados na minha casa, de tantas pessoas falando o que não sabiam. Agora, se as pessoas falarem, quero que elas falem sabendo de tudo", continuou.

"Quero que esse capítulo fique para lá. Porque, se não mudar de caráter, não quero essa pessoa perto de mim e nem da minha vida. Quero seguir fazendo minha música, minha arte, que é para isso que estou aqui no mundo. No dia 3/7, inclusive, tem o lançamento da minha música nova, 'Cobra Venenosa'", anunciou.

Inflamação nos rins

Outro assunto do bate-papo foi a recuperação de Ludmilla. Em maio, ela foi internada em um hospital do Rio de Janeiro após ser diagnosticada com uma inflamação nos rins. A cantora contou que demorou a procurar a emergência hospitalar devido ao medo do novo coronavírus.

"Foi um susto que já passou. Estou 100%. Já fiz os exames de revisão e, graças a Deus, estou zerada".

De volta ao trabalho, a Lud contou como está sendo a quarentena.

"Eu faço mais música quando estou na ativa. Mas agora fiz umas três músicas que vocês vão gostar", afirmou.

Acidente em live

Ludmilla também comentou o "mergulho", sem querer, que ela deu na piscina em uma live. A cantora esclareceu o que houve.

"Perturbei a minha equipe querendo um palco de acrílico transparente e queria na altura da piscina. Ele ficou tão transparente que se misturou com a piscina", afirmou.

Álbum com pagode

Ludmilla falou ainda do lançamento de "Numanice", álbum em que canta pagode.

"Eu ganhei como melhor cantora no Prêmio Multishow e [antes] prometi que, se ganhasse, ia lançar um álbum de pagode, porque me pediram muito. Paguei a dívida e o 'Numanice' tem 6 músicas. 4 são autorais e 2 regravações. Tem música para chorar, para dançar com os amigos...".

A artista também contou que suas referências musicais no pagode são Belo, Alcione, Sorriso Maroto e Pixote.

"Eu cresci ouvindo pagode. Minha família é muito pagodeira. O pagode faz parte da minha vida desde pequena", concluiu. As informações são do GShow.