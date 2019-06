Ludmilla e Brunna fazem primeira aparição juntas após assumirem namoro

Após assumir o namoro publicamente, Ludmilla fez sua primeira aparição com a namorada Brunna Gonçalves, durante o lançamento do seu DVD "Hello Mundo", no Rio de Janeiro, nessa segunda-feira (3).

Elas chegaram juntas. Antes, nos Stories do Instagram, as duas fizeram postagens mostrando quando estavam se arrumando para o evento.

Durante o lançamento do DVD, Brunna cantou a música Espelho, que é dedicada por Ludmilla à ela.

A mãe da cantora, Silvana Oliveira, que postou uma mensagem de apoio ao casal, também fez um vídeo, deixando a entender que Ludmilla estava sendo chantageada para divulgar o relacionamento.