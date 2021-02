Ludmilla e Jojo Todynho criticam Karol Conká por fala sobre Deus

Uma fala de Karol Conká questionando a Lucas onde estava "seu Deus" quando o ator arrumou confusão na casa do BBB21 recebeu muitas críticas nesta segunda-feira (1º).

A cantora Ludmilla foi uma das que não gostou do comportamento da artista, propondo até fazer um mutirão de votos quando ela estiver no paredão. "A Karol com K teve a audácia de perguntar aonde estava Deus, o amigo do Lucas??? Mano quando ela for pro paredão eu faço questão de fazer um mutirão pra ela sair, quem topa?", escreveu Lud no Twitter.

Jojo Todynho também disse que ficou decepcionada com o comportamento de Karol. "Acabei de ver um vídeo no qual o Lucas fala de Deus e a Karol questiona ele desdenhando do poder sobrenatural. 'Cadê ele?'. Deus é amor, mas é fogo consumidor", disse a vencedora de A Fazenda. "Toda minha admiração que eu tinha por você, Karol, acabou. Deixando de te seguir. Lacre menos", sugeriu.

Conversa com Lucas

Karol e Lucas estavam falando sobre o comportamento do brother na primeira festa do reality. Muito alterado, Lucas provocou tensão nos outros participantes, a quem desestabilizou durante toda a madrugada.

Conversando com Karol, Lucas disse que Deus era seu melhor amigo. Ela o provocou: "Ah, só teu? Mas cadê teu melhor amigo pra te apoiar na hora da loucura?", quis saber.

"Se pá, é ele mesmo.", justificou o ator. "Não, não vem dizer que ele mesmo que fez você ficar daquele jeito", respondeu a cantora. "Eu permito a mim entender que eu sou assim também lá fora. Então imagina você ser minha mãe, meu irmão ou meu pai e conviver com esse meu eu", continou Lucas. "Que dó! Que dó.", diz ela, acrescentando: "Se fosse meu filho, eu botava na terapia correndo".