Ludmilla elogia show de Anitta, e fãs torcem por reconciliação

A cantora Ludmilla elogiou a apresentação de Anitta no festival Coachella, nos Estados Unidos. A declaração feita neste sábado (16), no Twitter, agitou os fãs e aumentou os rumores de que uma reconciliação entre as duas funkeiras está perto de acontecer.

No festival, Anitta cantou Onda Diferente, música composta por Ludmilla e gravada em parceria com Anitta e o rapper americano Snoop Dogg. "Muito foda ver nossa música ganhando o mundão. Viva o funk, porra! Anitta, Snoop Dogg", escreveu Ludmilla.

A música foi um dos motivos que levaram ao rompimento das duas brasileiras em 2019.

Pessoas próximas às funkeiras, ouvidas pelo jornal Extra, contaram que Anitta queria encerrar as brigas que teve na carreira.

Depois de fazer as pazes com Bruna Marquezine, Ludmilla seria a próxima que Anitta buscaria para pedir perdão.

Mas segundo o Extra, Ludmilla ainda estaria magoada.

"Ela já sabe que Anitta deseja conversar, retomar os laços. Mas tem um mal-estar ainda, orgulho e a família que não quer que isso aconteça agora para não parecer que a Lud quer tirar proveito de algo porque a outra está estourada", diz um amigo de ambas.

A apresentação no Coachella, em que Anitta não retirou o trecho em que Ludmilla canta sua parte na música, foi o elemento que faltava para as duas voltarem a se falar.

Os fãs celebraram o sinal de paz entre as funkeiras.

"Glória a Deus, manos, é o milagre da Páscoa. Tem que fazer as pazes mesmo. Anitta e Ludmilla, lindas, belas mulheres. Dá-lhe funk, dá-lhe Anitta e Ludmilla. Adoro", escreve uma fã das duas.

Briga feia

As tretas que antes estavam nos bastidores ganharam contornos de guerra aberta no Dia dos Namorados de 2020. Tudo começou quando Anitta citou o nome de Ludmilla durante uma brincadeira no programa de TV comandado por ela, no Multishow.

Anitta fez um comentário sobre o antigo affair que teve com a dançarina Ohana Lefundes e brincou: "Deve ter sido para imitar a Ludmilla". A citação se refere ao fato de a cantora ter como companheira a bailarina Brunna Gonçalves.

Após o vídeo viralizar, Ludmilla se manifestou na pegada "não aguento mais ouvir calada". Ela deixou claro que não gostou da brincadeira ao comentar em uma publicação que falava sobre o assunto: "Não sei pra que tocar no meu nome".

Alguns internautas acharam a atitude da cantora exagerada e ela decidiu se pronunciar em vídeo publicado no Instagram.

"Pra vocês que estão me chamando de maluca, achando que estou surtando à toa. Gente, tem coisa acontecendo há muito tempo, eu estou entalada há muito tempo", declarou Ludmilla, que divulgou, durante a gravação, um áudio que ela mandou para Anitta no passado.

Em seguida, Ludmilla usou redes sociais para desabafar sobre sua briga com Anitta.

Ludmilla mostrou uma conversa, de 29 setembro de 2019, em que cita uma apresentação de Ivete Sangalo no Rock in Rio, quando cantou "Onda Diferente", parceria das duas. Ludmilla foi atacada por fãs de Anitta na ocasião.

"Um mar de gente cantando! Eu postei agradecendo a Ivete, comemorei que consegui fazer uma música e que a composição pegou. Os seus fãs vieram atacar com tudo, falando que te deixei de fora. Eu estava falando da composição. Vai lá explicar para eles, que estou falando da composição, que é minha", começa Ludmilla. "Confesso que não achei bacana da parte dela fazer isso. Meus fãs sabem uma certa história dela comigo e por isso estão assim", responde Anitta [sobre Ivete Sangalo].

Em seguida, Ludmilla aparece narrando o vídeo. "O maior problema foi sempre ela [Anitta] com a falta de verdade. Eu já tinha dado 50% da música. Se ela tivesse agido com verdade comigo, falar para mim: 'Vou botar meu nome lá porque participei da produção da música e vou ganhar uma moral de compositora', eu ia falar: 'Show! Bota seu nome lá'. Mas ela agiu por trás, fez de maldade, sem eu saber, sem meu consentimento, botou o nome dela na minha música e ficou deixando eu parecer maluca!", explica Ludmilla.

Logo depois Ludmilla mostra um print de um aplicativo de streaming em que o nome de Anitta aparece como compositora em "Onda Diferente". "Tem eu como compositora? Acho difícil, eu não pedi nada. Só se a Warner colocou", fala Anitta sobre a gravadora das duas em um áudio para a outra cantora.

"Eles não colocam o Papatinho? Não entendi nada. Sobre essa questão dos meus fãs, não tem a ver com você. Tem a ver com a Ivete, porque sabem de umas coisas maldosas que ela fez comigo e provavelmente estão bolados dela ter cantado", continua Anitta.

Ludmilla também questionou a forma que Anitta explicou a situação para os fãs no Twitter. "Era só para ela dizer a verdade, mas primeiro ela tem que se vitimizar, se engrandecer, se exaltar como a melhor, como sempre. Ela tira a atenção do público, que é apenas a frase final, que ela fala a verdade", narra a cantora.

Em um áudio, Anitta conta que possui um grupo no WhatsApp com "todos os presidentes" de seus fãs-clubes. Ludmilla também relembra a ocasião de ter sido vaiada e sofrido racismo ao receber o prêmio de Melhor Cantora e Música Chilete no Prêmio Multishow.

"A gente ama ter fãs, estou aqui por eles. Os fãs dela me atacam diariamente, estão em todos as minhas postagens. Sempre me diminuindo e me desmerecendo, com tudo que vocês podem imaginar. Se ela controla eles, por que não mandam elas pararem?", questiona Ludmilla. "Ela passou a vida me taxando de inferior a ela. Teve uma época que ela me chamava de 'projetinho de Alcione', como se fosse uma ofensa. Mas a Alcione é uma das minhas maiores referências", diz.

A cantora também conta no vídeo que participaria da canção Combatchy, parceria de Anitta com Lexa, Luísa Sonza e MC Rebecca. "Eu até estava nessa música, cheguei a gravar a voz. As meninas [que participaram] não tem nada a ver com isso, é com a Anitta. Mas eu já estava cansada, essas histórias, essas mentiras, o jeito sonso, o cinismo. Cansada de engolir ela com esse ego. Aguentei muita coisa de boca calada para não ter briga. Espero que seja a última vez que eu tenha que tocar nesse nome e falar desse assunto. Isso me traz uma sensação muito ruim", diz Ludmilla.

Para finalizar, Ludmilla diz que Anitta é uma pessoa diferente por trás das câmeras. "Vocês, fãs dela, são privilegiados por ter ela à distância, só no palco. Se tiverem um dia de convívio com a pessoa dela vocês vão se desapontar, como eu [me desapontei]. Um dia eu já admirei ela, sem conhecer. Depois que conheci a pessoa fui frustrante. Mais frustrante ainda foi ouvir meu empresário e outras pessoas no meio artista pedindo para eu aguentar. Que eu ia sair perdendo. Que era melhor não entrar em briga com ela. Sempre abaixei a cabeça. Eu como mulher preta as pessoas queriam que as pessoas ficassem no meu canto. 'Você é preta, nem tinha que estar no lugar que está'. Para eu vir falar aqui, está custando muito. A gente não tem sangue de barata. Atrás das câmeras ela é uma pessoa e na frente é outra (...). Ela é manipuladora. É o tipo de pessoa que só quero distância e mais nada."