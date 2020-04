Ludmilla leva um tombo e cai dentro da piscina durante live; veja

A cantora Ludmilla levou um tombo e caiu dentro da pisicina durante a live em comemoração aos seus 25 anos, completados nesta sexta-feira (24). A funkeira cantava a música Planos Impossíveis, de Manu Gassavi, finalista do BBB 20, quando o acidente aconteceu.

Apesar do susto, Lud não se feriu e ainda tentou continuar cantando, mesmo tendo ficado toda molhada. No Twitter, a cantora brincou com a situação dizendo "Eu tentei" e postando o trecho da queda. Ela ainda marcou o perfil de Manu Gavassi no tweet.

Passado o choque, os internautas se divertiram com a situação e continuaram dando força à funkeira, dizendo que não era para ela se preocupar que a maquiagem seguia intacta.

Devido ao fato de a cantora ter voltado plena e de a marca patrocinadora da live ter postado uma ação promocional instantes depois brincando com a queda da piscina, os internautas também começaram a especular se o tombo não foi calculado e não passa de uma estratégia de marketing.

Ação de marketing ou não, isso rendeu a Ludmilla o primeiro e o segundo lugar nos Trending Topics, assuntos mais falados no Twitter - com a #LiveDaLud e a palavra Ludmilla.

EP de pagode

Além da live, Ludmilla está festejando seus 25 anos com o lançamento do EP de pagode Numanice, gravado no fim do ano passado com músicos que tocam com astros do pagode como Sorriso Maroto, Belo, Dilsinho, Mumuzinho e Thiaguinho, entre outros.

Numanice é uma brincadeira, uma mistura da palavra “numa” em português e “nice” em inglês, que significa boa. O EP contará com 4 músicas autorais e duas regravações. Entre as autorais está Cheiro Bom do Seu Cabelo, que Ludmilla conta que fez para a esposa Brunna. “Eu sempre amei músicas românticas, e o pagode pede né?”, diz a cantora.