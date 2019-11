Luis Eduardo Magalhães: capital de Matopiba

A região do Oeste baiano, onde está localizado o município de Luís Eduardo Magalhães (LEM), pertencia originalmente a Pernambuco até 1824. Em 1827, D. Pedro I a desligou do território pernambucano e a anexou ao Estado da Bahia, onde permaneceu esquecida. No final da década de 70 chegaram os primeiros desbravadores do cerrado vindos do Sul do Brasil e no início dos anos 80 iniciou o núcleo de povoamento.

Em 1982 surgiu o povoado de Mimoso do Oeste com a construção do Posto Mimoso (Posto de Combustível), onde foram construidas as primeiras casas. Em 1987 o pequeno povoado passou a ser distrito de Barreiras. Em 30 de março de 2000 (Lei 7619/00) o município foi emancipado com o nome atual. Críticas e processos levaram o STF a declarar, em 2017, a inconstitucionalidade da referida lei. Mediante Emenda Constitucional o Congresso Nacional avalizou a criação do município.

Gerado pelo encontro dos desbravadores visionários, movidos por força, fé e esperança, e parido a fórceps, LEM parece ter nascido predestinado. Foi um dos municípios que mais cresceram no Brasil nos últimos 30 anos e - por concentrar garra e inteligência nova - já virou Capital do Matopiba, região que compreende o bioma Cerrado dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, a nova grande fronteira agrícola nacional da atualidade.

Com área de 73 milhões de hectares, Matopiba é maior que todos os países europeus individualmente (menos a Russia). Estudo elaborado pelo Grupo de Inteligência Territorial Estratégica da Embrapa (GITE) propõe a delimitação territorial com sistema de inteligência estratégica, revela o potencial dessa rica região com cerca 324 mil estabelecimentos agrícolas, 46 unidades de conservação, 35 terras indígenas e 781 assentamentos de reforma agrária.

Chineses e árabes que ofertaram recentemente ao Brasil fundos de investimentos da ordem de US$100 bilhões e US$10 bilhões, respectivamente, já colocaram LEM no radar a partir das mudanças apresentadas pela Medida Provisória 897/2019, a “MP do Agro”, que abre oportunidades para investimentos estrangeiros no setor rural e a emissão de títulos verdes da agropecuária. Em 2018 foram investidos US$ 167 bilhões em títulos verdes no mundo, segundo dados da Climate Bonds Initiative.

Neste cenário inovador, o valor das áreas indevidamente ainda chamadas apenas de reservas legais precisa ser revisto – são na verdade bancos de germoplasma e de princípios ativos de interesse das industrias biotec e farmaceutica. Na nova visão da “eco-nomia”, para garantir a imperiosa necessidade da preservação, base para aporte de recursos em qualquer novo negócio, essas áreas precisam ser valoras, precificadas, monetizadas e fatorados (integrados) à contabilidade das empresas/fazendas. No novo combo de contratos internacionais a preservação está inserida como cláusula pétrea, aquela que não pode ser removida.

Crescendo demográfica e economicamente a taxas chinesas, e aproximando-se dos 100 mil habitantes (a maior parte da população não é de fazendeiros ou trabalhadores rurais) LEM tem novas rotas de crescimento e de ofertas de serviços para todos. Os grãos de soja, algodão e milho que florescem nos seus campos, têm mais tecnologia embarcada que naves espaciais e celulares de última geração.

Exibindo a crescente musculatura dos seus potenciais, a Capital do Matopiba pode vir a ser um ponto de interesse da Nasa [nasa.gov] na ecoagoindústria que floresce globalmente para alimentar os 10 bilhões de habitantes que povoarão o planeta em 2050, por isso posiciona-se para avançar na atual tendência da agroindustria 4.0, e liderar a visão 5.0 de crescimento sustentável articulando-se rapidamente com o mundo.

Enquanto o parque industrial de LEM, composto por empresas líderes em seus segmentos cresce em ritmo chinês, cerca de vinte multinacionais já estão lá funcionando como locomotivas para a toda a cadeia produtiva agroindustrial que vem a reboque; o Índice de Desenvolvimento Humano IDH-ONU (medida resumida do progresso a longo prazo em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde) é de 0,716 (media Bahia 0,660 / São Paulo 0,783); e o Produto Interno Bruto (PIB) per capita é de 55.074,20 (IBGE 2017 - 6º maior da Bahia) - ambos considerados altos em relação à média nacional.

Ao adotar os ODS, a Capital de Matopiba dá o tom e propõe sediar um encontro local do Fórum Econômico Mundial (WEF), de Davos, articulando-se com o que há de ponta no mundo, o Vale do Silício, na California, e organizando a “I Feira Bio-Tecnológica Digital – BioTeD” em parceria com a Rede WWI. Disruptiva, LEM acelera criando o seu “Startup Hub”, para ajudar tracionar agroindústrias e a economia local, exibindo o status do Brasil como a maior biopotência do planeta. Cidadãos corporativos devem se tornar catalisadores globais, ensina o WEF.

A força dos pioneiros visionário desbravadores, movidos por força, fé e esperança, permanece viva. Migrando do status de interior da Bahia para posicionar-se como um “ponto no planeta”, observados pelo WEF, LEM adota a Agenda 2030/ONU [www.agenda2030.com.br] e começa a montar o seu Plano Plurianual (PPA), a partir de 2020, orientado pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, pondo na mesa do planejamento as seguintes questões: Como estamos agora? Como queremos estar em 2030? O que nos levará, ano a ano, daqui até lá?

Eduardo Athayde é diretor da Rede WWI no Brasil. eduathayde@gmail.com