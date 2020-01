Luisa Mell detona Grazi e Caio Castro por fotos com filhotes

A atriz Grazi Massafera deletou uma foto que havia postado em seu Instagram ao lado de um filhote de leão após ser alvo de críticas nos comentários da publicação na terça-feira, 28. Caio Castro, que também está em viagem à África do Sul, também postou fotos parecidas com o animal.



Um dos comentários mais curtidos foi feito pela ativista animal Luisa Mell: "Lamentável! Ainda cheio de famosos que dizem apoiar a causa animal aplaudindo... Isto é abuso!", escreveu. Luisa fez um post expondo o casal. "Os filhotes são tirados de suas mães para turistas fazerem selfies!!! Para serem usados como brinquedos! Vocês sabem que voltei da África há uma semana. Fui convidada exatamente por quem combate estas atrocidades!", explicou.

Posteriormente, Luisa explicou por que postou o comentário de forma pública: "Não tinha como mandar um "direct" para eles. Eles não me seguem, não iam nem ver, têm 20 milhões de seguidores."



Diante de outros internautas criticando a exploração de animais de forma turística, Grazi acabou deletando a foto com o leão de seu Instagram. Horas depois, publicou apenas a foto de uma flor com a legenda "boa noite".