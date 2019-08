Luísa Sonza abre o jogo sobre dificuldades financeiras na carreira

A cantora Luísa Sonza, 21 anos, usou o seu perfil no Instagram na noite da última segunda-feira (12) para fazer um desabafo sobre a carreira e dificuldades financeiras.

A artista abriu o jogo sobre os bastidores de sua carreira musical, justificando publicações pagas em suas redes sociais. "Não reclamem que eu só apareço aqui para trabalhar", começou. De acordo com Luísa, são esses trabalhos que pagam a produção de seus videoclipes.

Recentemente, a cantora lançou seu primeiro álbum, intitulado Pandora. O CD conta com participações da drag queen Pabllo Vittar, e dos cantores Gaab e Vitão. Esse disco marca uma 'virada' na carreira de Luísa, que está apostando cada vez mais no pop.

Agora, a esposa do youtuber Whindersson Nunes está trabalhando na divulgação do projeto. "A publicidade que eu faço é que paga os clipes", desabafou.

Ainda sobre o assunto, ela esclareceu o porque estar com uma aparência cansada.

"A galera fala 'olha como a Luísa enfeiou'. Claro, eu não consigo dormir, não tem como ficar bonita", disse.

"Aí o povo fala 'se encheu de plástica, que triste, ficou feia'. Amor, não tem uma plástica nessa cara. É trabalho a cara de 40 com 20 porque é louco. Eu me olho aqui, se eu passar na rua me assusto realmente. Mas não fiz plástica, eu trabalho mesmo que nem uma condenada. Não durmo faz quanto tempo? Nem me lembro mais", continuou Luísa Sonza.

Durante o desabafo, Luísa ainda falou sobre saúde mental. "Vocês acreditam que eu faço terapia para tirar férias? Eu sinto uma culpa como se tivesse fazendo algo errado, além de obviamente amar muito trabalhar. Mas é bizarro: não consigo aproveitar, sabe?", disse.

Após alguns vídeos, Luísa apareceu em uma clínica de estética. Mas, logo em seguida a cantora tirou as especulações sobre “mais plásticas”. “E, depois de anos sem vim aqui, eu voltei no Espaço Nova Derma. Vim cuidar dessa cara e ‘fazer procedimentos estéticos’. E não é colocar boca, vou só fazer sculptra. Já fiz uma vez e agora vou fazer novamente, mas em outra região”, relatou Sonza.