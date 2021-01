Luísa Sonza curte post de Whindersson anunciando que será pai

Anúncio feito por Whindersson Nunes de que será pai movimentou a internet na noite desta quinta-feira (28). Dentre os milhões de likes na foto de Maria Lina Deggan, namorada do humorista, grávida, um chamou a atenção do público: de Luísa Sonza.

A ex-mulher de Whindersson fez questão de curtir publicação, em que o humorista e Maria Lina aparecem abraçados, mostrando a barriguinha de gravidez dela. Vale lembrar que a cantora continua seguindo Whindersson na rede social, apesar do humorista já ter dado unfollow nela.

"Obrigado, Maria, pelo melhor presente que eu já pude ganhar em toda minha vida, eu amo tanto você. Meu Deus, Maria, sério eu te amo tanto, parece que eu vou explodir! Deus nos abençoe, e pode vir que aqui você tem é um pai", declarou Whindersson no post do anúncio.

Luísa e Whindersson terminaram o casamento de dois anos no final de abril de 2020. Cerca de quatro meses depois, a cantora assumiu o romance com Vitão e chegou a ser acusada de trair o ex, o que ela negou. Já Whindersson e Maria revelaram o namoro em novembro.