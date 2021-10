Luísa Sonza é rendida por bandidos e vítima de assalto em SP

A cantora Luísa Sonza foi vítima de um assalto na noite desta terça-feira (12) em São Paulo. De acordo com a assessoria dela, a artista está bem.

A revista Quem conta que Sonza estava fazendo compras em uma farmácia quando foi rendida por assaltantes durante a noite. A cantora estaria retornando de um show da banda Melim.

Sonza estava acompanhada de amigos e teve alguns pertences levados.

Nas redes sociais, fãs informaram sobre o assalto. O último post de Luísa Sonza foi às17:47 no Twitter, quando mostrava que seu nome era um dos listados como artista pop com mais streams no YouTube e Spotify.

No Instagram Stories, Sonza compartilhou bastidores do show do Melim e gravou ainda o músico Gabriel Geraissati. Em um dos vídeos, ela subiu ao palco.