Luisa Sonza e Vitão assumem namoro com beijo e mão no bumbum

Luisa Sonza e Vitão assumiram finalmente o namoro nesta quinta-feira (10) ao compartilharem uma série de fotos em que aparecem em clima de bastante de intimidade. Os boatos de que os dois estariam juntos começaram logo após o fim do casamento da cantora com o humorista Whindersson Nunes.

Luisa e Vitão compartilharam fotos diferentes do mesmo ensaio. Em uma delas, Vitão aparece com a mão no bumbum de Luisa. Os fãs dos dois comemoraram a união.

Luisa e Vitão juntos

Não foi a primeira vez que os artistas usaram as redes sociais para darem pistas da união. Em junho, os dois publicaram imagens das duas mesmas pizzas, numa mesma mesa, e usando os mesmos emojis como legenda. Outro detalhe que chamou a atenção foi o mesmo horário dos posts.

No último fim de semana, os dois foram flagrados juntos na nova mansão de Luísa Sonza, dando início aos boatos.