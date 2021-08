Luísa Sonza fala em 'pressão e ataques' e confirma fim do namoro com Vitão

A cantora Luisa Sonza confirmou nesta sexta-feira (20) que chegou ao fim o namoro dela com Vitão. Ela lamentou a pressão e ataques que o agora ex-casal sempre sofreu. Os dois estavam juntos há pouco mais de um ano.

"Não queria o término, mas entendo que fica difícil qualquer relação se manter em meio à pressão e ao ataque que vivemos nos últimos tempos. Tudo isso me dói de uma maneira que vocês não imaginam, mas quero o bem dele mesmo que tenha que ser bem longe de mim", disse a artista ao site Hugo Gloss.

"Preciso que vocês entendam o quanto vocês afetam na vida pessoal das pessoas e o quanto vocês podem destruir a saúde mental e a vida delas", acrescentou.

Sonza disse ainda que fez tudo para manter o relacionamento e sabe que Vitão também. "Mas talvez vocês só parem a partir de agora. Aos meus fãs, peço que não ataquem ele. Victor é um cantor incrível e merece todo o sucesso do mundo.. A todos que gostam de mim, peço que nos respeitem e respeitem esse momento".

Há cerca de uma semana, logo após o ex-marido de Sonza, Whindersson Nunes, anunciar o fim do noivado com Maria Lina, os rumores do fim do namoro dos cantores se intensificou. Vitão chegou a apagar as fotos com ela e rebateu alguns comentários no Instagram.