Luiz Caldas comemora 50 anos de Carnaval: 'Momento maravilhoso'

E lá vai Luiz Caldas para o seu 50º Carnaval. O menino de sete anos que começou a cantar em bailes se tornou um dos maiores artistas dessa terra e é considerado o pai da Axé Music. Nesse sábado de Carnaval, fez o que sabe fazer. Puxou o trio como poucos e animou milhares de fãs que o seguem há décadas.

De cara, homenageou Dodô e Osmar, criadores da "maior invenção do Carnaval". Tocou Chame Gente e emendou homenageando os 35 anos da Axé Music com Haja Amor. "Muito legal fazer o que se ama por tanto tempo. É um momento maravilhoso", disse Luiz ao CORREIO momentos antes de começar a tocar em um trio pipoca. Ele ainda comanda o mesmo trio sem cordas nesse domingo (23) no mesmo Circuito e faz show no Camarote Harém na segunda-feira (24).

O repertório das apresentações terá grandes clássicos seus e de outros compositores carnavalescos, além de músicas novas que Luiz vem compondo nos últimos anos e que integram o seu projeto de lançamento mensal de álbuns, que soma mais de 1000 canções de 2013 pra cá.

