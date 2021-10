Luiz Otávio destaca equilíbrio com Guto e pede Bahia ligado contra Ceará

Uma das apostas do Bahia em 2021, o zagueiro Luiz Otávio ainda não completou uma temporada inteira pelo clube, mas já viveu altos e baixos no tricolor. Ele foi da titularidade para o banco no início do ano, mas recuperou a posição após a saída de Juninho e agora colhe os frutos do trabalho.

O defensor vem sendo um dos destaques do Esquadrão nos últimos jogos e comemora o retorno da boa fase. Apesar de ter uma das piores defesas do Brasileirão, o time está há quatro jogos sem ser vazado. Segundo ele, a recuperação não dependeu apenas de um atleta, mas de toda a equipe.

"É o equilíbrio. Quando todos se comprometem a ajudar na marcação, fica difícil de levar gols. Todos participam da fase defensiva, assim como todos participam da fase ofensiva. Isso ajuda bastante na defesa", disse ele.

Assim como foi após o duelo contra a Chapecoense - quando o Bahia venceu por 3x0, na Fonte Nova -, Luiz Otávio voltou a rasgar elogios ao técnico Guto Ferreira, durante a entrevista na tarde desta terça-feira (26). De acordo com o zagueiro, a chegada do treinador deu novo ânimo ao clube.

"Guto tem um vínculo muito grande com o Bahia. Quando ele chegou, não só os jogadores se animaram pelo nome, pois é um grande treinador, mas o Bahia em si se animou. Isso nos ajudou, ele tem passado confiança, equilíbrio. Estamos bem defensivamente, não só na parte da defesa em si, mas o pessoal do ataque tem ajudado bastante e fica mais fácil para a gente não tomar gol", completou ele.

Luiz Otávio tem presença confirmada no time do Esquadrão que encara o Ceará, nesta quarta-feira (27), às 19h, na Fonte Nova. O jogo é atrasado da 23ª rodada e um novo triunfo em casa pode melhorar muito a condição do Bahia na tabela da Série A.

O Bahia tem 31 pontos e é o 15º colocado. Em caso de triunfo, a equipe vai abrir cinco pontos para o Santos, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Mesmo com o adversário vivendo uma fase de declínio na competição, o zagueiro prega atenção e afirma que a partida vai ser uma das mais difíceis para o clube baiano.

"Eu acho que vai ser o jogo mais difícil que vamos fazer em casa, pela rivalidade que já vem de anos. Independente da situação, a gente sabe que o Ceará é uma equipe qualificada. Vai ser difícil, mas vamos dar o melhor para sair com a vitória", finalizou.