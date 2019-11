Lula diz que é um homem 'melhor do que quando entrou na cadeia'

(Foto: Amanda Miranda/Blog de Jamildo/Jornal do Commercio)

O ex-presidente Lula discursou para milhares de pessoas no início da noite deste domingo (17) no Festival Lula Livre, que aconteceu no Pátio do Carmo, Centro de Recife, capital de Pernambuco. Após 580 dias preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, Lula disse que saiu ''melhor do que quando entrou''. Segundo a organização, 200 mil pessoas compareceram ao ato. Até a publicação desta matéria, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco não havia divulgado estimativa de público.

"Hoje, sou um homem melhor do que aquele que entrou na cadeia, estou mais maduro. Aprendi que nada derrota as pessoas que se amam neste país", disse na ocasião.

Festival

A edição do Festival Lula Livre no Recife começou a encher do Centro da capital Pernambucana. O evento, que acontece neste domingo (17) no Pátio do Carmo, zona Central da Cidade, reúne milhares de apoiadores do ex-presidente Lula, que só deve passar pelo palco principal para proferir um discurso no início da noite.

O petista desembarcou no Aeroporto de Gilberto Freire por volta das 14h30. A governadora em exercício, Luciana Santos (PCdoB) e o senador Humberto Costa (PT), esteve com a militância para recepcioná-lo. No evento, os artistas que confirmaram presença no festival, estão se apresentando a medida que vão chegando.

Texto originalmente publicado no Jornal do Commercio, da Rede Nordeste.