Lula diz que Pazuello copiou sua gravata: 'era meu padrão desde 2009'

O ex-presidente Luíz Inácio Lula da Silva se manifestou nas redes sociais, nesta quarta-feira, 19, após internautas apontarem semelhanças entre a gravata usada pelo ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello na CPI da Covid com uma peça já utilizada pelo petista no passado. A peça de cores azul, verde e amarelo foi usada por Lula durante a campanha pelos Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro, e em outras ocasiões.

“Era meu padrão desde 2009 pra dar entrevista internacional, pô…”, declarou o ex-presidente. Em menos de uma hora, a publicação registrou mais de 37 mil curtidas e 4 mil retweets. Confira:

O que me deixou chateado com essa CPI foi o Pazuello copiando minha gravata. Era meu padrão desde 2009 pra dar entrevista internacional, pô... — Lula (@LulaOficial) May 19, 2021

A mesma gravata também foi usada por Lula em depoimento ao então juiz Sérgio Moro, no inquérito da Lava Jato. Nas redes sociais, viralizou imagens do ministro de terno e gravata colorida e do figurino coincidente do ex-presidente Lula. Internautas escreveram ser "a gravata de Lula", "o legado do PT".