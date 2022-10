Lula e Bolsonaro: veja a trajetória dos candidatos que disputam 2º turno da Presidência

Os candidatos à presidência da República pelo 2º turno das eleições 2022 já são velhos conhecidos do eleitor brasileiro. Enquanto Lula tenta voltar ao cargo após 12 anos desde o fim do seu mandato, Bolsonaro é o candidato à reeleição, e antes disso, já acumulava 28 anos como político ocupando cargos públicos.

Nesse contexto, as eleições estão acirradas. Na última pesquisa Ipec divulgada na segunda-feira (24), o ex-presidente marcou 50% das intenções de voto, o mesmo resultado do levantamento da semana passada. Já o presidente ficou com os mesmos 43% das intenções de voto. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-06043/2022.

Veja a trajetória e as principais propostas dos candidatos:

Lula (PT)

O candidato à frente no 1º turno nasceu em Garanhuns, a 230 km de Recife, mas foi morar em São Paulo ainda criança. Sem completar o ensino médio, fez um curso de tornearia mecânica em um Senai. Encontrou a política no período das Diretas Já, e, após perder 5 eleições, conseguiu se tornar presidente em 2002, e foi reeleito em 2006.

Em 2018, chegou a se candidatar à Presidência, mas teve a candidatura barrada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). A Operação Lava Jato o prendeu no mesmo ano. Depois que o STF considerou seu julgamento parcial, ficou livre para concorrer novamente.

Agora, entre as propostas principais, Lula coloca a volta da política de aumento real do salário-mínimo, o fortalecimento de empresas estatais e o enfrentamento à pobreza e à fome, além da manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600.

Na economia, ele defende a mudança da política de preços da Petrobras, que hoje está ligada ao preço internacional do petróleo e gás. Também diz que pretende revogar o teto de gastos e revisar a reforma trabalhista.

Jair Bolsonaro (PL)

O atual presidente é nascido em Glicério, a 480 km de São Paulo. Na juventude, entrou no Exército e cursou a Academia das Agulhas Negras.

A vida parlamentar só começou após ter escrito um artigo reclamando do seu salário como capitão, e ter pedido para sair. Ele foi absolvido pela Justiça Militar após ter sido acusado de planejar atentados em quartéis para protestar por melhores remunerações.

Começou como vereador no Rio, em 1989, e depois se tornou deputado federal, ocupando o cargo por 28 anos. Foi eleito após sobreviver a uma facada durante um ato de campanha.

Dentre as propostas, Bolsonaro propõe a redução da maioridade penal, o aumento no uso de armas de fogo como mecanismo de defesa da população, e a manutenção do Auxílio Brasil por R$ 600 em 2023. Costuma afirmar ser a favor dos valores tradicionais, como Deus, pátria, família, vida e liberdade.

Na economia, pretende ampliar as privatizações que já aconteceram em seu governo, a exemplo da desestatização da Eletrobras, defende uma nova legislação para facilitar contratações e desburocratização de normas para abrir empresas, e diz querer corrigir a tabela do Imposto de Renda.

A decisão para a Presidência acontece no próximo domingo (30). Vence o candidato que tiver 50% mais um dos votos válidos (excluindo brancos e nulos).