Lula e Janja escolhem a Bahia para pausa após as eleições

Presidente eleito no último domingo (30), Lula (PT) deverá desembarcar na Bahia ainda esta semana com a esposa Janja para uma pausa de três dias, após o intenso ritmo empregado na campanha eleitoral, iniciada oficialmente em 16 de agosto. O local escolhido pelo petista não foi ainda confirmado pela assessoria.

Na sexta-feira (4), Lula irá se reunir com governadores do Nordeste, região decisiva para sua eleição. De acordo com o G1, a agenda terá a presença de aliados que venceram em seus estados, assim como de Raquel Lyra (Pernambuco), do PSDB, e Fábio (Sergipe), do PSD, que derrotaram candidatos apoiados por Lula nos respectivos estados.

O petista teve 69,34% dos votos válidos para sua chapa com Geraldo Alckmin (PSB) no Nordeste, enquanto Jair Bolsonaro (PL) obteve 30,66%. Lula foi o mais votado em todos os estados do Nordeste. Na Bahia, local escolhido para os poucos dias de pausa, ele obteve 72,12% dos votos.