Lula faz carta de aniversário a Dilma e diz que está pronto para ‘enfrentar Moro’

O ex-presidente Lula enviou uma carta desejando feliz aniversário à sua sucessora no Planalto, Dilma Rousseff, na qual deseja forças para ela “resistir atacando e não se defendendo” e cita Sérgio Moro, futuro ministro do governo Jair Bolsonaro.

O texto foi divulgado no Twitter de Dilma neste sábado (15), um dia após o seu aniversário de 71 anos.

No texto, o ex-presidente parabeniza a colega e deseja “toda sorte do mundo”.

“Dilminha, aqui estou preparado para enfrentar o Moro e as mentiras da minha condenação. Dilma, meu lema agora é: não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Feliz Natal”, afirmou.

CARTA DE LULA A DILMA

Preso desde abril na sede da Polícia Federal em Curitiba, Lula foi condenado, no ano passado, a nove anos e seis meses por corrupção e lavagem de dinheiro pelo ex-juiz Sergio Moro, que assume o futuro Ministério da Justiça e Segurança Pública em janeiro.

A condenação foi aumentada para 12 anos e um mês no início deste ano pela oitava turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O ex-presidente é réu em outros sete processos, mas sua defesa, em todos os casos, nega que ele tenha cometido irregularidade.

No dia 23 de novembro, Dilma também se tornou ré junto a Lula diante da acusação de organização criminosa dentro do PT. Na ocasião, a comitiva nacional do partido disse que o processo se tratou de “um delírio acusatório” do ex-procurador-geral Rodrigo Janot.