Lula já está em Salvador; ex-presidente participa de reunião do PT nesta quinta (14)

(Foto: Reprodução/Instagram)

Como antecipado pela coluna Satélite, aliados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva - libertado depois de 580 dias preso em uma sala na PF de Curitiba - confirmaram na última sexta (8) que ele viria para a capital baiana participar da reunião da Executiva Nacional do PT nesta quinta-feira (14). Por volta das 19h30 desta quarta-feira (13), Lula já estava em solos baianos.

O petista desembarcou no início da noite no Aeroporto de Salvador, após voo em jatinho fretado. Uma publicação feita pelo presidente do PT na Bahia, Éden Valadares, em seu Instagram confirmou a chegada de Lula. Nesta quarta, o ex-presidente ainda vai encontrar com o governador da Bahia, Rui Costa (PT), com quem deve juntar.

De acordo com as fontes, a vinda de Lula estava fora do roteiro, já que o encontro havia sido agendado há oito dias, antes que o Supremo derrubasse a prisão de condenados em segunda instância. Logo após a Justiça determinar a soltura do ex-presidente, a cúpula do PT começou a articular a participação dele no evento.

(Reprodução/Instagram)

Por volta das 20h, o próprio Lula compartilhou em seu Twitter uma foto ao lado do ex-governador Jaques Wagner.

De volta ao Nordeste. Revendo o amigo @jaqueswagner, na chegada a Salvador.



Foto: Ricardo Stuckert pic.twitter.com/VVNtpy2BKj — Lula (@LulaOficial) November 13, 2019

Amor pelo Nordeste

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que pensava em morar na região Nordeste, tendo como principais alternativas cogitadas a Bahia e o Rio Grande do Norte, além do estado natal, Pernambuco, quando saísse da prisão.

Em entrevista ao Brasil de Fato, Lula falou que não tem mais nada que o prenda a São Bernardo do Campo, no ABC paulista, onde vive há anos e criou sua carreira política. Lula diz que já sonhava em morar na região Nordeste desde quando saiu da Presidência. "Obviamente, eu fico sonhando em sair daqui, decidir onde eu vou morar. Quando eu deixei a Presidência, tinha vontade de morar no Nordeste, vontade de voltar para o meu Pernambuco, vontade de morar não perto da praia, mas num lugar em que eu pudesse ir à praia", comentou ele, antes de citar Bahia e Rio Grande do Norte também como desejos antigos.

"Pensava em ir para Bahia, Rio Grande do Norte, mas a Marisa não quis ir porque ela nasceu em São Bernardo, e o mundo dela era São Bernardo. Eu não tenho mais o que fazer em São Bernardo", afirmou. "Eu, quando sair daqui, eu quero… Não sei pra onde ir, mas eu quero me mudar pra outro lugar. Eu quero viver", reforçou.

De acordo com o Blog do Sakamoto, do Uol, pessoas próximas a Lula confirmaram a intenção do ex-presidente de deixar São Paulo e ir para a região Nordeste. O ex-presidente também afirmou que pretende se casar logo. Segundo informações da Veja, a socióloga visitou Lula na cadeia pela primeira vez em junho de 2018. Na ocasião, relatou um amigo, o casal comemorou o Dia dos Namorados.