Lula vem à Bahia para anúncio da chapa petista; diálogo com Leão continua, diz Rui

O governador Rui Costa (PT) reafirmou, na manhã desta sexta-feira (11), que o prazo para definição da chapa para disputar as eleições na Bahia em outubro deste ano é o dia 13, domingo. De acordo com o gestor, o anúncio contará com a presença do ex-presidente e pré-candidato Lula, que vira à Bahia para a ocasião.

“A chapa será anunciada essa semana. Ontem falamos com Lula e ele virá à Bahia para fazer conosco o anúncio da chapa. Mas até lá eu prefiro aguardar para que a gente possa ter um diálogo bastante produtivo”, explicou Rui durante coletiva durante visita à Feira Março Mulher, em frente ao Hospital da Mulher, na Cidade Baixa.

Sobre a relação com o vice-governador João Leão, que recentemente anunciou as possibilidades de o PP lançar candidatura própria ou compor com a chapa adversária, comandada por ACM Neto (União Brasil), o governador garantiu que tem feito diálogos e buscado equilíbrio para o imbróglio causado pelo anúncio unilateral feito pelo senador Jaques Wagner no início da semana. Sem dialogar com o grupo pepista, Wagner anunciou o recuo de Rui em disputar uma vaga no Senado, o que fez cair por tela o cenário já fixado, o qual garantiria a Leão um mandato tampão por nove meses.

“Tenho conversado. Conversarei hoje novamente. Leão eu fiz uma relação muito fraterna. Uma relação que vai muito além da relação política. Eu tenho orgulho de dizer, de poder compartilhar com ele que a história da Bahia nenhum outro governador e vice-governador teve essa relação. Nenhum outro vice-governador teve o protagonismo, o compartilhamento do ato de governar que nós tivemos. Por todo carinho e respeito que tenho por ele, com certeza nós chegaremos ao entendimento, superando eventuais polêmicas que é natural num processo desse. Nosso grupo faz política com paixão e às vezes a temperatura sobe, a temperatura baixa, mas com diálogo se chega ao entendimento. É isso que estamos fazendo”

Escolha de novo nome

Presente na agenda nesta manhã, o secretário da Educação Jerônimo Rodrigues, apontado nos bastidores como o favorito do governador Rui Costa na disputa com o secretário de Relações Institucionais, Luiz Caetano, e a prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, como o novo pré-candidato petista para as eleições, defendeu o diálogo nas instâncias internas da sigla no estado.

“O partido dos trabalhadores irá fazer uma reunião para definir o nome do novo pré-candidato, que será apresentado ao governador Rui Costa, ao senador Jaques Wagner. O nome do PT para moldar á chapa majoritária. Temos três nomes ainda e desses vai sair um, que vai ser oferecido para o governador dialogar com a base aliada”, disse Jerônimo.

Nesta quinta-feira (10), durante agenda no interior da Bahia, o governador Rui Costa chegou a brincar com o nome do secretário. “Vocês devem estar se perguntando porque ele tá falando tanto de Jerônimo. Depois ele aparece concorrendo a alguma coisa”, disse Rui entre risos.